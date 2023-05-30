«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники в Санкт-Петербурге

«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Там планируется «собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на середину июня 2023 года. Об этом «Ведомостям» сообщил глава компании Михаил Осеевский.
Сейчас «Авангард» производит разнообразные датчики, лифтовое оборудование, оборудование для электроснабжения и другое.
Предприятие находится под санкциями, поэтому вряд ли можно говорить о его конкурентоспособности на международном рынке, считают эксперты.
Для отечественного рынка может быть вполне конкурентная продукция, если на российском рынке вообще уместно говорить о конкуренции в производстве микроэлектроники и электроники, подчеркнули они.
- В 2022 году таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков. Эксперты ожидают, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.
Фото на обложке: IM Imagery /
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