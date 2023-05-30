Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники в Санкт-Петербурге

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Там планируется «собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов.  Запуск запланирован на середину июня 2023 года. Об этом «Ведомостям» сообщил глава компании Михаил Осеевский.

«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники в Санкт-Петербурге

Сейчас «Авангард» производит разнообразные датчики, лифтовое оборудование, оборудование для электроснабжения и другое.

Предприятие находится под санкциями, поэтому вряд ли можно говорить о его конкурентоспособности на международном рынке, считают эксперты.

Для отечественного рынка может быть вполне конкурентная продукция, если на российском рынке вообще уместно говорить о конкуренции в производстве микроэлектроники и электроники, подчеркнули они.

  • В 2022 году таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков. Эксперты ожидают, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.

Фото на обложке: IM Imagery / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Знания for sales: как увеличить продажи через внутреннее обучение
  2. 2 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
  3. 3 Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании
  4. 4 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  5. 5 Первый сервис на деревне. Как интернет-бизнес проникает в село
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2023

Инвестиции от ФРИИ

30 мая 2023

OPPO Inspiration Challenge 2023

31 мая 2023

Субсидии для экспортеров

Все ВОЗМОЖНОСТИ