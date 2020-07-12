Сервис доставки «Самокат» запустил производство экологичных товаров для дома

Сервис экспресс-доставки «Самокат» расширил линейку товаров под собственном брендом. В ассортименте приложения появились чистящие средства. Об этом Rusbase рассказал представитель «Самоката».

В течение месяца ассортимент пополнится другими средствами бытовой химии: для мытья посуды и стирки. Ранее бренд «Самоката» был известен благодаря продуктам питания: молочной и мясной продукции, консервам, выпечке и бакалее.

Категорию товаров для дома открыли средства для чистки сантехники, мытья стекол и удаления жира. Стоимость чистящих средств достигает 239 рублей.

Фото: «Самокат»

До 20 августа ассортимент дополнится еще семью позициями: универсальный и детский стиральные порошки (стоимостью до 546 рублей за упаковку), два вида гелей для мытья посуды (по 125 рублей), два кондиционера для белья (по 210 рублей) и таблетки для посудомоечной посуды (523 рубля).

Фото: «Самокат»

Особенностями всей линейки средств представитель сервиса называет экологичность продукции (биоразлагаемая формула, без хлора, фосфатов и других агрессивных компонентов) и ее безопасность для окружающей среды (можно использовать в домах с автономными канализациями). Упаковка каждого товара выполнена из материалов, подвергающихся вторичной переработке.

По словам основатель сервиса Вячеслава Бочарова, в ассортименте «Самоката» сейчас свыше 3 тысяч товаров, более 100 из них представлены собственной торговой маркой. В отдельных категориях доля продаж товаров собственной марки сервиса достигает 80%.

Фото на обложке: Unsplash