Девелопер «Самолет» протестирует четырехдневную рабочую неделю с сохранением нагрузки и зарплаты

Один из крупнейших застройщиков жилья «Самолет» на полгода переведет 100 сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом нагрузка, KPI и зарплаты будут сохранены. Эксперимент признают успешным, если сотрудники сохранят общую результативность работы на том же уровне или повысят ее.

Для разных отделов установят разные дополнительные выходные дни, но в рамках каждого подразделения будет определен общий рабочий день недели, чтобы сотрудники смогли непрерывно взаимодействовать, пишет Forbes.

На первом этапе эксперимента «Самолет» соберет обратную связь от участников и их менеджеров, оценит, снизилась или выросла продуктивность сотрудников, выполняются ли планы.

Девелопер не исключает, что в результате сможет открыть новые форматы управления рабочим временем — это может быть «необязательный» рабочий день, в который сотрудник будет выполнять оставшиеся задачи или отдыхать, если работа выполнена.

Эксперимент признают успешным, если сотрудники из пилотной группы сохранят общую результативность работы на том же уровне или повысят ее. Эффективность замерят относительно остальных коллег в подразделении и относительно результатов прошлых периодов работы этих сотрудников.

Весной 2023 года в «Самолете» решат, масштабировать ли проект дальше.

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