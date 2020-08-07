«Почта России» нашла замену арестованному заместителю гендиректора по IT

«Почта России» сообщила о назначении Владимира Савкина исполняющим обязанности заместителя гендиректора по информационным технологиям. Занимавший эту должность Сергей Емельченков 15 июля был отправлен под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс».

«Назначение призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование IT-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов "Почты"», — рассказали Rusbase в пресс-службе компании.

Владимир Савкин — выпускник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. Занимался научной деятельностью в одном из университетов Нидерландов.

В 2004 году начал карьеру в области информационных технологий. С 2009 года отвечал за бизнес-анализ и далее за департамент ERP в «Вымпелкоме». В 2013-2016 годах занимал пост IT-директора «Вымпелкома». С августа 2016 по октябрь 2017 года был IT-директором «Мегафона». С января 2018 по август 2020 года работал IT-директором «Сибура».

Напомним, замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова задержали 14 июля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как писали СМИ, уголовное дело может быть связано с картельным сговором.

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