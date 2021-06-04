«Сбер» запатентует разработку под авторством искусственного интеллекта

«Сбер» готовит заявку в Роспатент на регистрацию продукта, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Компания рассчитывает указать автором ИИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я хочу заочно поблагодарить коллег из Роспатента. Мы с ними сейчас обсуждаем следующую тему: мы готовим заявку, это будет первая заявка в России, когда мы подаем заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта. То есть код AI написал другой код AI, и мы подаем патент именно на произведение этого искусственного интеллекта», — сказал он.
По словам Ведяхина, это не фильм и не картина, а программный код. В «Сбере» рассчитывают совместно с Роспатентом найти правильный способ закрепить такую интеллектуальную собственность. Если это удастся, то, по словам Ведяхина, это «будет прорыв».
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» поможет МГУ модернизировать учебный процесс
- 2 РФПИ и партнёры инвестируют в сервис доставки Dostavista
- 3 «Зал позора ИИ»: поможет ли база данных о происшествиях с ИИ регулировать сферу
- 4 Оператор дронов: средняя зарплата и перспективность профессии
- 5 РКИФ и «СберИнвест» вложили 1,6 млрд рублей в Eruditor Group