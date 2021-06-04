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«Сбер» запатентует разработку под авторством искусственного интеллекта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» готовит заявку в Роспатент на регистрацию продукта, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Компания рассчитывает указать автором ИИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сбер» запатентует разработку под авторством искусственного интеллекта

«Я хочу заочно поблагодарить коллег из Роспатента. Мы с ними сейчас обсуждаем следующую тему: мы готовим заявку, это будет первая заявка в России, когда мы подаем заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта. То есть код AI написал другой код AI, и мы подаем патент именно на произведение этого искусственного интеллекта», — сказал он.

По словам Ведяхина, это не фильм и не картина, а программный код. В «Сбере» рассчитывают совместно с Роспатентом найти правильный способ закрепить такую интеллектуальную собственность. Если это удастся, то, по словам Ведяхина, это «будет прорыв».

Фото: Unsplash

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