«Сбер» запатентует разработку под авторством искусственного интеллекта

«Я хочу заочно поблагодарить коллег из Роспатента. Мы с ними сейчас обсуждаем следующую тему: мы готовим заявку, это будет первая заявка в России, когда мы подаем заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта. То есть код AI написал другой код AI, и мы подаем патент именно на произведение этого искусственного интеллекта», — сказал он.