«Сбер» представил технологическую платформу для цифровизации регионов

«Сбер» в рамках Петербургского международного экономического форума представил собственную технологическую платформу, с помощью которой можно реализовать различные прикладные сервисы для жителей России.
Технологическая платформа — набор комплексных SaaS-решений для создания разных типов рабочих приложений для миллионов пользователей, который может быть интегрирован с существующими ИТ-решениями, сообщили RB.RU в «Сбере».
По заявлению банка, с помощью платформы можно будет:
- быстро выводить и создавать новые цифровые сервисы и решения;
- создавать бесшовный клиентский путь при пользовании государственными сервисами;
- снизить сроки предоставления услуг для населения и организаций;
- в долгосрочной перспективе экономить бюджетные средства за счёт переиспользования ранее созданных компонент.
Платформа предлагает готовые решения для разных типов приложений, а её пользователь в считанные минуты сможет создать их каркас и наполнить бизнес-логикой. Все необходимые элементы для интеграции поставляются в составе платформы, а её механизмы масштабируют и оптимизируют трафик между приложениями и осуществляют мониторинг их состояния. Единожды спроектированный бизнес-сценарий будет доступен пользователям во всех каналах и модальностях.
Решения, созданнные на основе платформы, уже успешно работают в ряде российских регионов. Среди них — сервисы «Мои субсидии» (Республика Татарстан) и «Живу спортом» (Московская область). Кроме того, на платформе работают региональные сервисы:
- паспортизация дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;
- поддержка инвестиций в Тюмени;
- поддержка многодетных семей в Нижнем Новгороде;
- Цифровой центр управления регионом в Омске.
Также в данный момент на платформе реализуется федеральный проект «ГосТех» с тремя федеральными органами исполнительной власти: с ФОМС — «Цифровой полис ОМС», с Росреестром — «Цифровые сервисы регистрации имущественных прав», с Росимуществом — «Кабинет арендатора».
Мы создали высокотехнологичную базу для нашего бизнеса, которая позволяет создавать и выводить новые продукты и сервисы на рынок в минимальные сроки. И теперь готовы поделиться этим уникальным решением со всей страной. Мы уверены, что оно станет драйвером ИТ-трансформации для бизнеса и государства и в конечном итоге изменит жизнь каждого гражданина страны в лучшую сторону.
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Фото на обложке: Olga Bocharnikova /
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