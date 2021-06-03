«Сбер» представил технологическую платформу для цифровизации регионов

«Сбер» в рамках Петербургского международного экономического форума представил собственную технологическую платформу, с помощью которой можно реализовать различные прикладные сервисы для жителей России.

Технологическая платформа — набор комплексных SaaS-решений для создания разных типов рабочих приложений для миллионов пользователей, который может быть интегрирован с существующими ИТ-решениями, сообщили RB.RU в «Сбере».

По заявлению банка, с помощью платформы можно будет:

быстро выводить и создавать новые цифровые сервисы и решения;

создавать бесшовный клиентский путь при пользовании государственными сервисами;

снизить сроки предоставления услуг для населения и организаций;

в долгосрочной перспективе экономить бюджетные средства за счёт переиспользования ранее созданных компонент.

Платформа предлагает готовые решения для разных типов приложений, а её пользователь в считанные минуты сможет создать их каркас и наполнить бизнес-логикой. Все необходимые элементы для интеграции поставляются в составе платформы, а её механизмы масштабируют и оптимизируют трафик между приложениями и осуществляют мониторинг их состояния. Единожды спроектированный бизнес-сценарий будет доступен пользователям во всех каналах и модальностях.

Решения, созданнные на основе платформы, уже успешно работают в ряде российских регионов. Среди них — сервисы «Мои субсидии» (Республика Татарстан) и «Живу спортом» (Московская область). Кроме того, на платформе работают региональные сервисы:

паспортизация дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;

поддержка инвестиций в Тюмени;

поддержка многодетных семей в Нижнем Новгороде;

Цифровой центр управления регионом в Омске.

Также в данный момент на платформе реализуется федеральный проект «ГосТех» с тремя федеральными органами исполнительной власти: с ФОМС — «Цифровой полис ОМС», с Росреестром — «Цифровые сервисы регистрации имущественных прав», с Росимуществом — «Кабинет арендатора».

Мы создали высокотехнологичную базу для нашего бизнеса, которая позволяет создавать и выводить новые продукты и сервисы на рынок в минимальные сроки. И теперь готовы поделиться этим уникальным решением со всей страной. Мы уверены, что оно станет драйвером ИТ-трансформации для бизнеса и государства и в конечном итоге изменит жизнь каждого гражданина страны в лучшую сторону. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка

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