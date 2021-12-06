«Сбер» представил устройство SberBox Time с «умным» будильником и ТВ-приставкой

«Сбер» объявил о выпуске нового устройств SberBox Time, в котором объединил музыкальную колонку, ТВ-приставку и часы с функцией «умного» будильника. Внутри также установлен виртуальный ассистент «Салют».
Для будильника можно выбрать мелодию из 65 млн треков на «СберМузыка». В сценарий работы часов нужно добавить устройства, подключенные к платформе «умного» дома Sber, чтобы настроить цвет и яркость прикроватного светильника или включить кофеварку сразу после пробуждения.
Управлять SberBox Time можно с помощью голосовых команд. Встроенные микрофоны улавливают звуки даже из соседних комнат. Внутри устройства можно устанавливать несколько видов ассистентов — «Сбера», «Афину» или «Джой».
«Для ценителей развернутых бесед с искусственным интеллектом даже появился специальный режим, активируемый по фразе "Салют, давай поболтаем"», — говорится в пресс-релизе «Сбера».
Девайс можно использовать как полноценный ТВ-медиацентр, подключив к телевизору через HDMI-кабель.
Разработчики утверждают, что SberBox Time — это еще и колонка, которая проигрывает музыку в высоком качестве, в том числе в классическом режиме через bluetooth. Внутри находятся два широкополосных динамика и пассивный излучатель, что обеспечивает правильный баланс низких, средних и высоких частот.
Устройство SberBox Time будет продаваться по цене в 7990 рублей.
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Фото на обложке: Sber
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