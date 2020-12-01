Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк приобретет мажоритарную долю в «СберМаркете»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сбербанк купит мажоритарную долю в сервисе доставки продуктов «СберМаркет». Сделка будет закрыта после необходимых согласований. Сумма инвестиций составит около 12 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы банка Лев Хасис на презентации Investor Day.

Сбербанк приобретет мажоритарную долю в «СберМаркете»

Существенная часть вложений будет направлена на развитие сервиса.

По словам Хасиса, остальные доли останутся у основателей, менеджмента и нескольких миноритарных акционеров сервиса. Он также добавил, что «СберМаркет» уже стал одним из лидеров рынка доставки в России. Оборот сервиса составляет около 3 млрд рублей в месяц, рост компании — 20% к октябрю этого года.

Напомним, что «СберМаркет» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group.

«Ситуация с СП с Mail.Ru не имеет ничего общего с той, что была с "Яндексом" ... у нас кардинально другой уровень понимания и готовность к равноправному доступу к сервисам. В "СберМаркет" у нас будет контроль, но он уже хорошо интегрирован с другими компаниями СП. И Mail.Ru, и мы делаем все, чтобы эти сервисы были успешными», — рассказал Хасис.

Напомним, что «Яндекс» и Сбербанк официально объявили о разделе совместных проектов в конце июня, но СМИ писали об этом еще до заявления компаний. Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. 

D2C-проекты активно заполняют рынок: как правильно запустить прямые продажи в России

Также на презентации представитель «Сбера» объявил, что в 2021 году банк запустит «суперприложение» и собственный мультикатегорийный маркетплейс.

В ноябре этого года банк объявил о создании направления электронной коммерции, куда войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.

Фото: Pavel Sapozhnikov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2020

Чапай хаб

01 декабря 2020

Электрон

03 декабря 2020

Agro Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма