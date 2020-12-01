Сбербанк приобретет мажоритарную долю в «СберМаркете»

Сбербанк купит мажоритарную долю в сервисе доставки продуктов «СберМаркет». Сделка будет закрыта после необходимых согласований. Сумма инвестиций составит около 12 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы банка Лев Хасис на презентации Investor Day.

Существенная часть вложений будет направлена на развитие сервиса.

По словам Хасиса, остальные доли останутся у основателей, менеджмента и нескольких миноритарных акционеров сервиса. Он также добавил, что «СберМаркет» уже стал одним из лидеров рынка доставки в России. Оборот сервиса составляет около 3 млрд рублей в месяц, рост компании — 20% к октябрю этого года.

Напомним, что «СберМаркет» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group.

«Ситуация с СП с Mail.Ru не имеет ничего общего с той, что была с "Яндексом" ... у нас кардинально другой уровень понимания и готовность к равноправному доступу к сервисам. В "СберМаркет" у нас будет контроль, но он уже хорошо интегрирован с другими компаниями СП. И Mail.Ru, и мы делаем все, чтобы эти сервисы были успешными», — рассказал Хасис.

Напомним, что «Яндекс» и Сбербанк официально объявили о разделе совместных проектов в конце июня, но СМИ писали об этом еще до заявления компаний. Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.

Также на презентации представитель «Сбера» объявил, что в 2021 году банк запустит «суперприложение» и собственный мультикатегорийный маркетплейс.

В ноябре этого года банк объявил о создании направления электронной коммерции, куда войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.

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