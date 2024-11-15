Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Шольца

Кремль раскрыл содержание первого за два года телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В заявлении на сайте Кремля подчеркивается , что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Согласно заявлению, Путин и Шольц провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Президент России заявил, что кризис «стал результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на Украине антироссийского плацдарма», указали в Кремле.

Путин добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, «которые были прерваны Киевом», и все еще открыта к ним. Однако будущие договоренности «должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили российско-немецкие отношения, затронули тему войны на Ближнем Востоке. Президент России «проинформировал о предпринимаемых Москвой усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе». Стороны условились, что «по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», указали в Кремле.

Ранее о переговорах Путина и Шольца 15 ноября сообщили власти Германии. В правительстве страны указали, что Шольц призвали Путина завершить военную операцию на Украине и провести переговоры с Киевом, чтобы добиться «справедливого и прочного мира».

По данным Reuters, телефонный разговор глав стран продлился час, последний раз они общались напрямую в декабре 2022 года.