Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Шольца

Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Кремль раскрыл содержание первого за два года телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В заявлении на сайте Кремля подчеркивается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Шольца
  1. Новости

Согласно заявлению, Путин и Шольц провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Президент России заявил, что кризис «стал результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на Украине антироссийского плацдарма», указали в Кремле. 

Путин добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, «которые были прерваны Киевом», и все еще открыта к ним. Однако будущие договоренности «должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили российско-немецкие отношения, затронули тему войны на Ближнем Востоке. Президент России «проинформировал о предпринимаемых Москвой усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе». Стороны условились, что «по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», указали в Кремле.

Ранее о переговорах Путина и Шольца  15 ноября сообщили власти Германии. В правительстве страны указали, что Шольц призвали Путина завершить военную операцию на Украине и провести переговоры с Киевом, чтобы добиться «справедливого и прочного мира».

По данным Reuters, телефонный разговор глав стран продлился час, последний раз они общались напрямую в декабре 2022 года.

Фото на обложке: miss.cabul / Shutterstock

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2024

Отбор проектов АСИ по направлению платформизация отраслей

18 ноября 2024

Фонд немалого бизнеса от Альфа Банка

18 ноября 2024

Инвестиции в ИБ-стартапы от Softline Venture Partners

Все ВОЗМОЖНОСТИ