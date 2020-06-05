«Работа.ру» составила рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в мае

«Работа.ру» проанализировала более 150 тысяч вакансий, открытых на сервисе в мае 2020 года, и выяснила, в каких отраслях бизнеса предлагают самые высокие средние зарплаты.

По данным сервиса, около 140 тысяч рублей могут получать специалисты в стартапах. Часто в такие компании ищут специалистов по бизнес-аналитике или продуктовых дизайнеров. А опытный frontend-разработчик может рассчитывать на зарплату более 250 тысяч рублей.

Одни из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и складов — в среднем до 155 тысяч рублей. Чаще всего там ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

Также высокий доход возможно получать в судоходстве — в среднем до 154 тысяч рублей.

Один из лидеров — сфера недвижимости, где средний максимальный заработок там составляет 141 тысячу рублей. Например, агент по жилой недвижимости в Санкт-Петербурге может заработать до 200 тысяч рублей в месяц.

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