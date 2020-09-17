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SkillFactory проводит бесплатные образовательные мероприятия до конца сентября

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

До 30 сентября SkillFactory и платформа курсов по дизайну Contented вместе с партнерами проводят серию онлайн-мероприятий, посвященных освоению новых digital-профессий и полезных навыков. Участие бесплатное.

SkillFactory проводит бесплатные образовательные мероприятия до конца сентября

Марафоны, митапы и воркшопы посвящены разным темам:

  • Data Science;
  • языки программирования;
  • направления дизайна;
  • аналитика данных;
  • продакт-менеджмент;
  • английский язык и другие.

Партнеры дарят участникам подарки — скидки на книги и онлайн-курсы. Посмотреть расписание, подписаться на рассылку и узнать подробности можно на сайте.

Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock

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