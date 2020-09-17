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SkillFactory проводит бесплатные образовательные мероприятия до конца сентября
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Евгения Хрисанфова
До 30 сентября SkillFactory и платформа курсов по дизайну Contented вместе с партнерами проводят серию онлайн-мероприятий, посвященных освоению новых digital-профессий и полезных навыков. Участие бесплатное.
SkillFactory проводит бесплатные образовательные мероприятия до конца сентябряЕвгения Хрисанфова
Марафоны, митапы и воркшопы посвящены разным темам:
- Data Science;
- языки программирования;
- направления дизайна;
- аналитика данных;
- продакт-менеджмент;
- английский язык и другие.
Партнеры дарят участникам подарки — скидки на книги и онлайн-курсы. Посмотреть расписание, подписаться на рассылку и узнать подробности можно на сайте.
Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock
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