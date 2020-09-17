SkillFactory проводит бесплатные образовательные мероприятия до конца сентября

До 30 сентября SkillFactory и платформа курсов по дизайну Contented вместе с партнерами проводят серию онлайн-мероприятий, посвященных освоению новых digital-профессий и полезных навыков. Участие бесплатное.

Марафоны, митапы и воркшопы посвящены разным темам:



Data Science;

языки программирования;

направления дизайна;

аналитика данных;

продакт-менеджмент;

английский язык и другие.

Партнеры дарят участникам подарки — скидки на книги и онлайн-курсы. Посмотреть расписание, подписаться на рассылку и узнать подробности можно на сайте.





Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock