F+ tech, головная структура группы «Марвел Дистрибуция», одного из крупнейших оптовых дистрибуторов электроники, в 2023 году запустит новую производственную площадку в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Структуры одного из крупнейших дистрибуторов электроники начнут производство серверов в Подмосковье