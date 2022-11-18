Структуры одного из крупнейших дистрибуторов электроники начнут производство серверов в Подмосковье

F+ tech, головная структура группы «Марвел Дистрибуция», одного из крупнейших оптовых дистрибуторов электроники, в 2023 году запустит новую производственную площадку в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Компания планирует производить вычислительную технику — сервера, системы хранения данных (СХД), сетевое оборудование. Мощность предприятия, по планам, будет составлять 250 тыс. единиц оборудования в год.
Площадку оснастят современными сборочными линиями и системой контроля качества «уровня А-брендов». Для выпуска потребительской электроники задействуют внешних подрядчиков. Сумма инвестиций не раскрывается.
Источники «Ъ» считают, что вместо производства будет организована крупноузловая сборка вычислительной техники из зарубежных компонентов. В таком случае, по оценке рынка, запуск предприятия обойдется не более чем в 1 млрд рублей.
После ухода иностранных производителей, нарушения логистики поставок и накопленного отложенного спроса от крупных заказчиков и владельцев дата-центров потребности в СХД на отечественном рынке высоки.
Фото на обложке: Unsplash
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