Количество сервисных центров в городах-миллионниках сократилось на 4%

В 2022 году количество сервисных центров ремонта электроники в городах-миллионниках сократилось на 4%, больше всего в Москве, Перми, Уфе и Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные «2ГИС».
Среди основных причин сокращения — уход авторизированных зарубежных вендоров, нехваткой комплектующих и оборудования для ремонта, сообщили участники рынка «Коммерсанту».
При этом за прошлый год спрос на услуги ремонта вырос на 29%. Рост связан с отсутствием гарантии от производителей. Развитие центров сейчас ограничено, в связи с чем развивается рынок кустарного ремонта с помощью частников.
В «МТС-банке» спрос на ремонт электроники в прошлом году вырос на 11%. В компании отметили, что россияне стали приобретать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности в течение нескольких лет, поэтому растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов.
В «Ситилинке» наблюдают увеличение запросов на ремонт техники на вторичном рынке. Граждане стали активнее покупать б/у товары. В «Авито» сказали, что в 2022 году россияне на 45% чаще обращались к мастерам по ремонту техники на классифайде.
Фото на обложке: sasirin pamai /
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