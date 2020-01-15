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«Дочка» «Ростелекома» стала акционером ФРИИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома») получила 18,4% в капитале Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Новый акционер ООО «Фрии Инвест» появился в реестре 13 января, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус».

«Дочка» «Ростелекома» стала акционером ФРИИ

Директор ФРИИ Кирилл Варламов подтвердил Rusbase факт сделки. По его словам, деньги пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в перспективные проекты текущего портфеля.

«"Ростелеком" планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля. Задача компании — найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и в конечном счете стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях», — сообщил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

В конце декабря источники РБК сообщили, что «Ростелеком» может инвестировать в ФРИИ 1 млрд рублей. Собеседники издания отмечали, что ФРИИ нужно дополнительное финансирование, так как в прошлом году фонд объявил об изменении инвестиционной модели.

ФРИИ был учрежден в 2013 году Агентством стратегических инициатив. Изначально под управлением фонда находилось 6 млрд рублей, дополнительных вложений в него с тех пор не делалось. 

Сам фонд – некоммерческая организация, инвестиции осуществляет дочерняя «Фрии инвест», в капитал которой и вошла «Башинформсвязь». «Фрии инвест» владеет всеми долями в стартапах – сейчас их 370.

Фото: Unsplash

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