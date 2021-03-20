МТС запустила конкурс для социальных проектов Social Idea

В 2021 году конкурс представлен в двух номинациях. Первая посвящена экологии — принимаются идеи и решения, в том числе «умные» системы управления, основанные на принципах экономии ресурсов и сокращения объема отходов. Следующая — инклюзия. Организаторам интересны проекты, которые способны сделать окружающий мир доступнее и толерантнее, устранить социальное неравенство и изменить жизнь людей к лучшему.

Заявки принимаются как на стадии идеи, так и от продуктов. На стадии идеи участники будут заполнять проект без готового прототипа. Идея будет представлена как способ решить выявленную проблему. На стадии продукта участники будут заполнять проект, который находится на этапе пилота или уже является готовым бизнес-проектом или прототипом.

К участию приглашаются социальные предприниматели, сотрудники научно-исследовательских учреждений, студенты и преподаватели вузов, а также активисты. Участники должны быть старше 18 лет и жить в России, странах СНГ или ближнего зарубежья

Победители получат до 1,5 млн рублей на реализацию проекта. Участники также смогут получить экспертную оценку от топ-менеджеров крупных компаний. В экспертный совет конкурса входят первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу ПАО «МТС» Инесса Галактионова, директор по информационным технологиям ПАО «МТС» Дмитрий Хомченко, директор по внешним коммуникациям АФК «Система» Дмитрий Кольчугин, основатель сообщества доноров крови DonorSearch.org Руслан Шекуров и другие.

Заявки принимаются до 25 мая.

МТС проводит конкурс Social Idea с 2011 года. За это время в нем приняли участие более 3000 социальных проектов с digital-составляющей от участников из 15 стран мира. Среди победителей прошлых лет — IT-платформа сообщества доноров крови Donorsearch.org, «Говорящий город» с проблемой перемещения слепых в городской среде, система морфологической экспресс-диагностики онкологических заболеваний «БИОЧИП», проект WinBin – система сортировки отходов и сбора вторсырья через умные контейнеры, онлайн-сервис психологической помощи Youtalk и другие.

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Фото: МТС