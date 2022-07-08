Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает ведение бизнеса в запрещенных на территории России социальных сетях. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о запрете вести бизнес в заблокированных соцсетях