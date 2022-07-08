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В Госдуму внесли законопроект о запрете вести бизнес в заблокированных соцсетях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает ведение бизнеса в запрещенных на территории России социальных сетях. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о запрете вести бизнес в заблокированных соцсетях

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно тексту проекта, банки и финансовые организации должны будут прекратить обслуживать счета компаний, которые оказывают услуги, используя запрещенные в России сайты.

Под такими сайтами прежде всего подразумевают соцсети, заблокированные в России за распространение запрещенной в стране информации — Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской в РФ) и Twitter.

Российский суд признал Meta экстремистской организацией 21 марта, решение вступило в силу в тот же день. СМИ писали о том, что покупка рекламы в Instagram и Facebook теперь может расцениваться в России как финансирование экстремизма. 

Фото на обложке: Unsplash

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