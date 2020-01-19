Основатель Qiwi Сергей Солонин продал акции компании на $25,7 млн

Сооснователь и крупнейший акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин продал акции компании на $25,7 млн. Это следует из материалов , размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В период с 18 декабря 2019 года по 10 января 2020 года Солонин провел 13 сделок по продаже акций класса «B» по цене от $18,8 до $19,4 за штуку.

Всего было продано 1,35 млн акций класса «B» — это 2% от общего числа акций компании. В документах отмечается, что для продажи 1 млн акций класса «A» был конвертирован в 1 млн акций класса «B».

По итогам сделок у Солонина остался пакет из 10,7 млн акций класса «B» — это 17% от общего числа акций и 60,4% от общего числа голосов.

Акции Qiwi разделены на два типа. Ценные бумаги класса «B» обладают одним голосом на одну бумагу и могут свободно продаваться. Акции класса «A» обладают 10 голосами на одну бумагу, но продать их можно, только конвертировав в акции класса «В» в пропорции 1:1.

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