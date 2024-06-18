В ближайшие годы на рынке могут появиться спотовые мультикриптовалютные ETF и ETF со стейкингом

Спотовый биткоин ETF — только первый шаг на пути к формированию целой ниши криптовалютных фондов, считает коммерческий директор криптобиржи OKX Ленникс Лай. По его словам, в ближайшие годы на рынке могут появиться более сложные по структуре продукты, такие как спотовые ETF на несколько криптовалют и ETF, включающий не только инвестиции в саму криптовалюту, но и доходы от ее стейкинга.
- Новости
«Спотовые криптовалютные ETF, чьи портфели состоят из монет, работающих нa ocнoвe Proof-of-Stake (PoS), и включают вознаграждение за стейкинг. Возможность для фонда зарабатывать на стейкинге дала бы и держателям его паев дополнительный поток дохода помимо привязки к цене основного актива», — полагает Лай.
Помимо этого, на биржах могут появиться и более сложные по структуре DeFi-фонды, отслеживающие DeFi-проекты на основе сети Ethereum. Такие фонды обеспечили бы доступ инвесторов к миру DeFi-приложений и позволили бы получить экспозицию и в этой растущей нише, считает коммерческий директор OKX.
Напомним, что 10 января 2024 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила запуск 11 торгуемых на бирже фондов (ETF), напрямую инвестирующих в биткоин. На биржах и ранее существовали продукты, связанные с криптовалютами: например, акции майнинговых компаний или фьючерсы на биткоин, появившиеся на Чикагской товарной бирже (CME) еще в декабре 2017 года. Но только спотовые BTC ETF предполагают прямые инвестиции в биткоин. Такие фонды обязаны владеть определенным объемом биткоинов в качестве обеспечения своих обязательств перед инвесторами. Таким образом спотовые BTC ETF открыли доступ к инвестициям в биткоин для широкой публики, включая институциональных инвесторов.
23 мая SEC сделала еще один шаг к формированию новых биржевых продуктов: комиссия одобрила восемь заявок на листинг спотовых ETF, привязанных на этот раз ко второй по капитализации криптовалюте Ethereum. В середине июня 2024 глава SEC Гэри Генслер сообщил, что окончательного одобрения спотовых ETH ETF следует ждать к концу этого лета.
Фото на обложке: Kjetil Kolbjornsrud /
Реклама
ООО «А-Систем»
erid: F7NfYUJCUneLsWSztbEK
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартапы МШУ «Сколково» поборются за внимание инвесторов в прямом эфире
- 2 Как найти инвестора для бизнеса: советы и стратегия по поиску
- 3 Заём ООО учредителю: нюансы в 2024 году
- 4 Product Hunt 2024: новые функции для демонстрации продукта и поиска партнёров
- 5 На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024
24 июня 2024
25 июня 2024