В ближайшие годы на рынке могут появиться спотовые мультикриптовалютные ETF и ETF со стейкингом

Спотовый биткоин ETF Торгуемый на бирже фонд, инвестирующий в биткоин, который позволяет владельцам его паев получить экспозицию на крипторынке без самостоятельной покупки криптовалют и создания кошелька — только первый шаг на пути к формированию целой ниши криптовалютных фондов, считает коммерческий директор криптобиржи OKX Ленникс Лай. По его словам, в ближайшие годы на рынке могут появиться более сложные по структуре продукты, такие как спотовые ETF на несколько криптовалют и ETF, включающий не только инвестиции в саму криптовалюту, но и доходы от ее стейкинга.

«Спотовые криптовалютные ETF, чьи портфели состоят из монет, работающих нa ocнoвe Proof-of-Stake (PoS), и включают вознаграждение за стейкинг. Возможность для фонда зарабатывать на стейкинге дала бы и держателям его паев дополнительный поток дохода помимо привязки к цене основного актива», — полагает Лай.

Помимо этого, на биржах могут появиться и более сложные по структуре DeFi-фонды, отслеживающие DeFi-проекты на основе сети Ethereum. Такие фонды обеспечили бы доступ инвесторов к миру DeFi-приложений и позволили бы получить экспозицию и в этой растущей нише, считает коммерческий директор OKX.

Напомним, что 10 января 2024 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила запуск 11 торгуемых на бирже фондов (ETF), напрямую инвестирующих в биткоин. На биржах и ранее существовали продукты, связанные с криптовалютами: например, акции майнинговых компаний или фьючерсы на биткоин, появившиеся на Чикагской товарной бирже (CME) еще в декабре 2017 года. Но только спотовые BTC ETF предполагают прямые инвестиции в биткоин. Такие фонды обязаны владеть определенным объемом биткоинов в качестве обеспечения своих обязательств перед инвесторами. Таким образом спотовые BTC ETF открыли доступ к инвестициям в биткоин для широкой публики, включая институциональных инвесторов.

23 мая SEC сделала еще один шаг к формированию новых биржевых продуктов: комиссия одобрила восемь заявок на листинг спотовых ETF, привязанных на этот раз ко второй по капитализации криптовалюте Ethereum. В середине июня 2024 глава SEC Гэри Генслер сообщил, что окончательного одобрения спотовых ETH ETF следует ждать к концу этого лета.

Фото на обложке: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock

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