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SpaceX в 50-й раз с начала года вывела на орбиту спутники Starlink

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

SpaceX в своем профиле X сообщила об очередном успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9. Космический аппарат вывел на орбиту партию из 22 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX в 50-й раз с начала года вывела на орбиту спутники Starlink

Запуск был осуществлен со стартовой площадки на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Компания подтвердила, что все 22 спутника были успешно выведены на орбиту.

Запуск Starlink

Фото: X

Минувший старт стал 119-м интернет-спутников Starlink с 2019 года и 50-м в этом году. За это время компания Илона Маска вывела на орбиту более 5,3 тысяч таких спутников, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты.

В настоящий момент орбитальная группировка спутников глобальной сети Starlink насчитывает 4988 аппаратов.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 используется уже в седьмой раз. После запуска она вновь совершила управляемую посадку на морскую платформу-дрон.

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В эти выходные министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его страна прекратит все связи со Starlink, если компания предоставит доступ к интернету в секторе Газа.

Фото: Unsplash

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