SpaceX в 50-й раз с начала года вывела на орбиту спутники Starlink

SpaceX в своем профиле X сообщила об очередном успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9. Космический аппарат вывел на орбиту партию из 22 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Компания подтвердила, что все 22 спутника были успешно выведены на орбиту.
Фото: X
Минувший старт стал 119-м интернет-спутников Starlink с 2019 года и 50-м в этом году. За это время компания Илона Маска вывела на орбиту более 5,3 тысяч таких спутников, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты.
В настоящий момент орбитальная группировка спутников глобальной сети Starlink насчитывает 4988 аппаратов.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 используется уже в седьмой раз. После запуска она вновь совершила управляемую посадку на морскую платформу-дрон.
В эти выходные министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его страна прекратит все связи со Starlink, если компания предоставит доступ к интернету в секторе Газа.
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