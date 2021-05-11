Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Объявлены победители конкурса стартапов Startup Tour 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 апреля закончился юбилейный Startup Tour 2021, проведенный фондом «Сколково» в онлайн-формате. По словам организаторов, на питчах выступили 775 стартапов из России, Европы и стран СНГ, а трансляции посмотрели 80 тыс.человек.

Объявлены победители конкурса стартапов Startup Tour 2021

По данным пресс-службы, половина победителей конкурса развивают проекты в сфере медицинских технологий. Среди лучших разработок участников из разных сфер оказались:

  • ИТ-решение для неинвазивного лечения болезней глаз;
  • противовоспалительный препарат, который применяется при лечении COVID-19;
  • устройство для очищения топлива;
  • система для фермеров, позволяющая управлять стадом, и многие другие.

Тур прошел в восьми российских городах: Твери, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Томске и Мурманске. Самыми популярными стали трансляции из Твери, Мурманска и Нижнего Новгорода, а больше всего заявок организаторы получили из Самары.

Узнать победителей и посмотреть записи трансляций можно на сайте.

Фото на обложке: GetFocusStudio /Shutterstock

Инфографика предоставлена пресс-службой

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Расширить географию: Flashpoint запустила новый венчурный фонд на $10 млн
  2. 2 Стартап Amai Proteins создал растительный белок, который может заменить сахар
  3. 3 Российским фаундерам сложно открыть счет в Европе. Рассказываем, какое решение этой проблемы есть
  4. 4 Израильский стартап научился производить кислород из лунного грунта
  5. 5 Как подготовить хороший питч. Советы инвестора
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Профессия таргетолог: как начать зарабатывать на настройке рекламы в соцсетях

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Эксперимент: писательница целый месяц фиксировала, что делала каждые 15 минут в течение дня. Вот о чем она узнала

Новости

В МТС назвали смартфоны, от которых избавляются чаще всего