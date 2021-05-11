Объявлены победители конкурса стартапов Startup Tour 2021

30 апреля закончился юбилейный Startup Tour 2021, проведенный фондом «Сколково» в онлайн-формате. По словам организаторов, на питчах выступили 775 стартапов из России, Европы и стран СНГ, а трансляции посмотрели 80 тыс.человек.
По данным пресс-службы, половина победителей конкурса развивают проекты в сфере медицинских технологий. Среди лучших разработок участников из разных сфер оказались:
- ИТ-решение для неинвазивного лечения болезней глаз;
- противовоспалительный препарат, который применяется при лечении COVID-19;
- устройство для очищения топлива;
- система для фермеров, позволяющая управлять стадом, и многие другие.
Тур прошел в восьми российских городах: Твери, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Томске и Мурманске. Самыми популярными стали трансляции из Твери, Мурманска и Нижнего Новгорода, а больше всего заявок организаторы получили из Самары.
Узнать победителей и посмотреть записи трансляций можно на сайте.
Фото на обложке: GetFocusStudio /Shutterstock
Инфографика предоставлена пресс-службой
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