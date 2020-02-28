Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Портал по поиску работы Superjob составил список самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Москве. На первом месте — вакансия ведущего врача стоматолога-ортопеда с зарплатой от 378 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте сервиса.

На второй строчке вакансия руководителя службы разработки ПО с доходом от 350 тысяч рублей в месяц.

По 250 тысяч рублей предлагается на следующих должностях: юрист первичного приема и консультации и системный архитектор.

Главному разработчику программ на Java-скрипте готовы заплатить 230 тысяч рублей.

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