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Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Портал по поиску работы Superjob составил список самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Москве. На первом месте — вакансия ведущего врача стоматолога-ортопеда с зарплатой от 378 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

На второй строчке вакансия руководителя службы разработки ПО с доходом от 350 тысяч рублей в месяц.

По 250 тысяч рублей предлагается на следующих должностях: юрист первичного приема и консультации и системный архитектор.

Главному разработчику программ на Java-скрипте готовы заплатить 230 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

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ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

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