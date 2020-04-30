Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат дополнительную поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для этого правительство выделит 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

Что еще будет сделано:

15 млрд рублей выделят Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Часть денег будет направлена на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающих производств.

12 млрд рублей будет выделено на поддержку застройщиков и 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков.

577,5 млн рублей будут распределены между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет.

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