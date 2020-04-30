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Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат дополнительную поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Для этого правительство выделит 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

Что еще будет сделано:

  • 15 млрд рублей выделят Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Часть денег будет направлена на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающих производств.

  • 12 млрд рублей будет выделено на поддержку застройщиков и 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков.
  • 577,5 млн рублей будут распределены между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет.
Фото: Unsplash

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30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

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