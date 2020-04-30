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Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Новости
Анастасия Марьина
Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат дополнительную поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долговАнастасия Марьина
Для этого правительство выделит 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.
Что еще будет сделано:
- 15 млрд рублей выделят Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.
Часть денег будет направлена на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающих производств.
- 12 млрд рублей будет выделено на поддержку застройщиков и 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков.
- 577,5 млн рублей будут распределены между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет.
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