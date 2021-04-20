Служба внешней разведки России создала приёмную в даркнете

Служба внешней разведки России открыла виртуальную приёмную в даркнете, через которую предлагает присылать информацию об угрозах безопасности страны.

Приёмная была открыта ещё в декабре 2020 года, однако известно о ней стало только сейчас — на сообщение обратил внимание телеканал «Настоящее время» (признан в России иностранным агентом).



«Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации, то можете направить её нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приёмную Службы в сети TOR», — говорится в сообщении СВР.

Для связи спецслужба предлагает использовать браузер или операционную систему с поддержкой сети TOR.

«При первом посещении виртуальной приёмной Вам будет присвоен уникальный идентификатор (комбинация из 5 слов), который в дальнейшем потребуется для доступа к ответу Службы на Ваше сообщение в случае, если оно представит интерес», — заявляет СВР.

В целях защиты ведомство предлагает зашифровать письмо с помощью PGP. «Настоящее время» отмечает, что при отсутствии PGP посетители приёмной могут быть деанонимизированы.

Также ведомство просит не пересылать по данному каналу материалы, касающиеся вопросов СМИ, архивной работы и подобной тематики.

Как отмечает канал, в странах Европы виртуальных приёмных по аналогии с СВР нет, однако ЦРУ США открыло свой «кабинет» в даркнете около двух лет назад.

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Фото: terovesalainen/Depositphotos