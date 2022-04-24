Ссылка дня: сводная таблица зарплат кипрского IT-сектора

Собрав более 350 ответов в понятную таблицу, представители группы поделились полезной информацией в своем информационном канале в Twitter с напутствием «Пользуйтесь сами, делитесь с другими».

Поучаствовать в открытом опросе, запущенном 18 апреля, могли все желающие.

Его актуальность обусловлена тем, что одна их проблем IT на Кипре — размытое понимание и работодателей, и персонала, какие зарплаты сегодня «в рынке».

Теперь благодаря активному участию сообщества такое понимание появилось. В таблице представлены зарплаты IT-специалистов всех профилей от разработчиков и тестировщиков до специалистов по безопасности данных.

Подробнее о релокации на Кипр и в другие страны можно почитать в нашем специальном канале «Приехали!».

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