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Ссылка дня: сводная таблица зарплат кипрского IT-сектора

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Cyprus_iT Community вместе с генеральным партнером сообщества компанией Palta подвели итоги опроса про зарплатную «вилку» кипрского IT-сектора.

Ссылка дня: сводная таблица зарплат кипрского IT-сектора

Собрав более 350 ответов в понятную таблицу, представители группы поделились полезной информацией  в своем информационном канале в Twitter с напутствием «Пользуйтесь сами, делитесь с другими».

cyprus it

Поучаствовать в открытом опросе, запущенном 18 апреля, могли все желающие.

Его актуальность обусловлена тем, что одна их проблем IT на Кипре — размытое понимание и работодателей, и персонала, какие зарплаты сегодня «в рынке».

Теперь благодаря активному участию сообщества такое понимание появилось. В таблице представлены зарплаты IT-специалистов всех профилей от разработчиков и тестировщиков до специалистов по безопасности данных.

Подробнее о релокации на Кипр и в другие страны можно почитать в нашем специальном канале «Приехали!».

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Фото на обложке: Unsplash

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