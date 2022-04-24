Ссылка дня: сводная таблица зарплат кипрского IT-сектора

Cyprus_iT Community вместе с генеральным партнером сообщества компанией Palta подвели итоги опроса про зарплатную «вилку» кипрского IT-сектора.
Собрав более 350 ответов в понятную таблицу, представители группы поделились полезной информацией в своем информационном канале в Twitter с напутствием «Пользуйтесь сами, делитесь с другими».
Поучаствовать в открытом опросе, запущенном 18 апреля, могли все желающие.
Его актуальность обусловлена тем, что одна их проблем IT на Кипре — размытое понимание и работодателей, и персонала, какие зарплаты сегодня «в рынке».
Теперь благодаря активному участию сообщества такое понимание появилось. В таблице представлены зарплаты IT-специалистов всех профилей от разработчиков и тестировщиков до специалистов по безопасности данных.
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Фото на обложке: Unsplash
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