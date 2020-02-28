Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Стало известно, насколько упали доходы таксистов из-за агрегаторов

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Появление агрегаторов способствовало росту рынка такси и одновременно привело к резкому сокращению доходов водителей. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), на которое ссылается РБК.

Стало известно, насколько упали доходы таксистов из-за агрегаторов

Исследование основано на опросе 101 водителя такси в Москве, 1571 пассажира и представителей трех таксопарков. Также авторы использовали отчеты таксомоторных компаний, данные Росстата и департамента транспорта.

  • Из-за появления агрегаторов доходы таксистов с 2012 года упали почти в три раза. Если в 2012 году средняя выручка водителя в день составляла 6985 рублей, а чистый доход — 3937 рублей, то в 2019 году выручка снизлась до 5660 рублей, а доход — до 1382 рублей.
  • Если бы агрегаторов не было, дневная выручка таксиста в 2019 году составляла бы почти 6 тысяч рублей, а чистый доход — 2659 рублей, подсчитали в ВШЭ.

Наиболее распространенная схема, по которой работают таксисты, арендная: водитель арендует машину, самостоятельно платит за бензин, а также отдает комиссию таксопарку и агрегатору. Есть также старая схема, при которой водитель отдает 50% выручки таксопарку (сюда входит комиссия агрегатора), но большинство парков по ней не работают.

При арендной схеме у водителя в 2019 году остается в среднем 23% от выручки (в 2009 году, когда агрегаторов не было, показатель равнялся 72%, в 2012 году, когда цифровые платформы только появились, 63%). При схеме 50/50 у водителя сейчас остается 36% против 37% в 2012 году.

Другие выводы исследования:

  • Появление агрегаторов повысило популярность такси. Если в 2012 году услугами такси пользовались 335 тысяч москвичей, то в 2018 году — уже около 2 млн.
  • Поездка на такси стала дешевле. В 2019 году средний чек опустился до 484 рублей, хотя в 2014 году достигал 627 рублей. Если бы агрегаторов не было, средний чек сейчас составлял бы 620 рублей, полагают в ВШЭ.
  • Без агрегаторов рынок бы рос медленнее. В 2019 году объем рынка таксомоторных перевозок в Москве составил 157,3 млрд рублей. В отсуствие агрегаторов этот показатель был бы в четыре раза меньше — 36,2 млрд рублей.
  • Побочным эффектом падения зарплат таксистов стало снижение качества вождения и рост аварий. Чтобы заработать больше, водители вынуждены больше времени проводить за рулем, что влияет на внимательность на дороге.

Эксперты посчитали, сколько должен работать таксист в Москве, чтобы получать 74 тысячи рублей

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

28 — 29 февраля 2020

Формирование и развитие команды в IT-бизнесе

2 марта — 24 апреля 2020

Управление инновационными проектами

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ