Стало известно, насколько упали доходы таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов способствовало росту рынка такси и одновременно привело к резкому сокращению доходов водителей. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), на которое ссылается РБК.
Исследование основано на опросе 101 водителя такси в Москве, 1571 пассажира и представителей трех таксопарков. Также авторы использовали отчеты таксомоторных компаний, данные Росстата и департамента транспорта.
- Из-за появления агрегаторов доходы таксистов с 2012 года упали почти в три раза. Если в 2012 году средняя выручка водителя в день составляла 6985 рублей, а чистый доход — 3937 рублей, то в 2019 году выручка снизлась до 5660 рублей, а доход — до 1382 рублей.
- Если бы агрегаторов не было, дневная выручка таксиста в 2019 году составляла бы почти 6 тысяч рублей, а чистый доход — 2659 рублей, подсчитали в ВШЭ.
Наиболее распространенная схема, по которой работают таксисты, арендная: водитель арендует машину, самостоятельно платит за бензин, а также отдает комиссию таксопарку и агрегатору. Есть также старая схема, при которой водитель отдает 50% выручки таксопарку (сюда входит комиссия агрегатора), но большинство парков по ней не работают.
При арендной схеме у водителя в 2019 году остается в среднем 23% от выручки (в 2009 году, когда агрегаторов не было, показатель равнялся 72%, в 2012 году, когда цифровые платформы только появились, 63%). При схеме 50/50 у водителя сейчас остается 36% против 37% в 2012 году.
Другие выводы исследования:
- Появление агрегаторов повысило популярность такси. Если в 2012 году услугами такси пользовались 335 тысяч москвичей, то в 2018 году — уже около 2 млн.
- Поездка на такси стала дешевле. В 2019 году средний чек опустился до 484 рублей, хотя в 2014 году достигал 627 рублей. Если бы агрегаторов не было, средний чек сейчас составлял бы 620 рублей, полагают в ВШЭ.
- Без агрегаторов рынок бы рос медленнее. В 2019 году объем рынка таксомоторных перевозок в Москве составил 157,3 млрд рублей. В отсуствие агрегаторов этот показатель был бы в четыре раза меньше — 36,2 млрд рублей.
- Побочным эффектом падения зарплат таксистов стало снижение качества вождения и рост аварий. Чтобы заработать больше, водители вынуждены больше времени проводить за рулем, что влияет на внимательность на дороге.
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