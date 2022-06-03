На фоне товарного дефицита россияне чаще стали ремонтировать технику

На фоне геополитической ситуации и сложностями с поставками новой техники россияне стали гораздо чаще обращаться к мастерам по ремонту. За последние три месяца спрос на услуги таких специалистов вырос на 43% по сравнению с годом ранее.

Предложение услуг по ремонту выросло на 12% в мае к марту текущего года и на 26% к маю годом ранее, пишет Forbes со ссылкой на анализ данных «Авито Услуги».

Больше всего россияне искали мастеров по ремонту мелких бытовых приборов, крупной бытовой техники. По словам аналитиков, спрос на услуги по ремонту техники вырастет на минимум 30% год к году.

Эксперты соглашаются с данными аналитиков. Они также ожидают дальнейшего увеличения спроса на такие услуги в течение всего 2022 года. Проблему на рынке новой бытовой техники они связывают с ограничением ассортимента из-за прекращения поставок зарубежных брендов, снижение реальных доходов населения и рост цен, который на начальном этапе был связан с ослаблением рубля, а затем с дефицитом предложения и переходом на поставки по схеме параллельного импорта.

Серый импорт частично решит проблему с дефицитом товаров, но, по словам участников рынка, может привести к повышению цен и/или ограничению функциональности. Поэтому россияне будут стараться продлить срок использования уже имеющейся техники.

В России в марте выросли продажи отечественной и белорусской бытовой техники до 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Марки смогли показать более высокую динамику на рынке за счет широкой представленности ассортимента и доступных цен.

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