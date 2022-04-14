Продажи российской бытовой техники выросли до 70%

В России в марте выросли продажи отечественной и белорусской бытовой техники до 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Марки смогли показать более высокую динамику на рынке за счет широкой представленности ассортимента и доступных цен. Увеличение интереса к российской бытовой технике зафиксировали в «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинке».

Российское и белорусское производство техники представлено брендами «Витязь», «Атлант», Pozis, «Дарина», Gefest, «Бирюса» и др. Они продают холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, плиты, телевизоры и т. д. телевизоров, где на них приходится около 1–2% рынка. В целом на рынке бытовой техники и электроники доля этих брендов меньше 2%, пишет РБК.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов полагает, что после высокого уровня продаж в феврале—марте спрос на бытовую технику может поутихнуть и в ближайшие шесть месяцев «будет серьезная перестройка рынка». При этом спрос на местные товары будет снижаться медленнее, так как внешние факторы меньше отражаются на ее конечной стоимости.

По его мнению, российская и белорусская техника не сможет полностью заменить зарубежные бренды. Есть категории товаров, которые ни российские, ни белорусские компании не производят: индукционные варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, СВЧ, кофемашины.

К тому же, по словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, подавляющее большинство белорусских и российских брендов используют китайские и европейские комплектующие, которые полностью заместить не получится, потому что они не производятся в России.

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