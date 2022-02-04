Стало известно о планах Германии выяснить, где находятся активы Telegram

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил о планах выяснить, где находятся активы Telegram. Информация понадобится властям страны, если в отношении мессенджера придется вводить санкции.
В рамках этих дел Минюст ФРГ направил два письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира мессенджера Павла Дурова.
В настоящее время в Германии идут два расследования работы мессенджера, основатель которого — выходец из России Павел Дуров. На Telegram по итогам расследования могут быть наложены штрафы. Об этом сообщил telegram-канал «РИА Новости».
Руководство мессенджера уже пошло на встречу властям Германии. Как заявила глава МИД этой страны Нэнси Фезер, состоялся первый «конструктивный разговор» о сотрудничестве с руководством Telegram. Стороны договорились продолжать обмен мнениями.
«Мы наладили контакт с руководством Telegram и договорились продолжать обмен мнениями, сделав его более интенсивным. Этот шаг — успех», - написала политик в Twitter.
По данным правительства Германии, у сервиса в стране уже более 5 млн пользователей. Власти ФРГ обеспокоены тем, что Telegram используют для критики правительства и координации действий противников антиковидных ограничений. Они требуют, чтобы мессенджер передавал информацию спецслужбам и удалял противоправный контент.
Как Германия борется с Telegram Павла Дурова
- Летом 2021 года Минюста ФРГ выдвинул мессенджеру Павла Дурова претензии в связи с тем, что в нем нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент и не получается наладить контакт с администрацией сервиса.
- В декабре 2021 года глава Минюста Германии Марко Бушман призвал Европу вести совместную борьбу с Telegram.
- Министр иностранных дел Германии Нэнси Фэзер в январе 2022 года допустила блокировку Telegram на территории страны из-за несговорчивости администрации ресурса.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Рай для трудовых мигрантов: как найти работу в Германии, находясь в России
- 4 «Возможно, нам предложат в 10 раз больше, чем мы стоим в реальности, и тогда…»
- 5 «Здесь можно прийти на лекцию с пивом, и никто слова не скажет». Почему учеба в Германии стала для меня невероятным опытом
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022