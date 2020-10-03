Россияне назвали лучшие страны для работы и учебы

OneTwoTrip узнал у своих клиентов, в какие страны они бы отправились работать или учиться, если бы была такая возможность. Оказалось, что лучшим местам большинство считает родину: 21,8% отметили Россию. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий.

На втором месте США с 10% голосов, 8,2% выбрали бы Великобританию. Кроме того, многих привлекают Германия и Австралия.

Главный критерий идеальной страны для работы и учебы субъективен — 43,6% говорят, что в выбранном месте наилучшие условия именно для них. 26,8% выбирают страну, в которой можно неплохо заработать, а для 25,5% имеет значение уровень образования.

22,3% смотрят, есть ли профессиональные перспективы. 18,2% важно знание языка, наличие поблизости друзей и родных интересует меньше всего — этот ответ выбирали 15,5% респондентов.

Россию многие отметили, поскольку живут здесь, знают язык и им все тут знакомо — так ответили 50%. 42% респондентов объясняют, что на родине их удерживают дружеские связи и родные, а 40% считают, что у нас в принципе лучшие условия для работы. Некоторые отдельно рассказывали, что любят свою родину и не променяют ее ни на какую другую страну.

При этом всего 6% респондентов думают, что в России можно неплохо заработать. За деньгами многие отправились бы в США (17%), Германию (12%) и Великобританию (8%).

В США, по мнению многих, отличные перспективы профессионального развития и карьерного роста. Великобритания привлекает сильнее всего благодаря уровню местного образования — этот вариант ответа отметила половина респондентов, выбравших страну. Австралия кажется россиянам местом с наилучшими условиями для работы и учебы.

Опрос проходил в приложении OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 200 человек.

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