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Заработавший на сбое клиент «Тинькофф» отсудил у банка 1,3 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Заработавший на сбое с курсом конвертации валют клиент «Тинькофф» отсудил у банка 1,3 млн рублей, которые банк у него списал. Сбой случился в конце февраля, тогда многие клиенты банка смогли выгодно обменять валюту, но банк списал деньги со счетов.

Заработавший на сбое клиент «Тинькофф» отсудил у банка 1,3 млн рублей

О решении районного суда Перми в пользу клиента «Тинькофф» сообщил РБК.

Суд постановил взыскать с банка 1,3 млн рублей в пользу своего клиента. Требования были удовлетворены частично – сумму морального вреда оценили в 5 тысяч рублей. Также суд назначил штраф в размере 323 тысяч рублей.

В конце февраля у банка «Тинькофф» случилось то, что сам банк назвал техническим сбоем – клиенты могли выгодно обменять рубли на доллары и евро через покупку фунтов стерлингов. Таким образом один доллар США обходился им в 88 рублей при его рыночной цене в 150 рублей.

После инцидента банк списал заработанные клиентами деньги с их счетов. Клиенты подали на банк в суд. В «Тинькофф» заявили, что подадут встречные иски. В банке назвали действия клиентов «злоупотреблением условиями договора обслуживания». Ущерб от операций оценили в $7 млн.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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