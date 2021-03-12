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«Точка» обновила сервисы для бизнеса

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Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» презентовал новые возможности для бизнеса, подходящие как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Клиенты смогут воспользоваться улучшенным сервисом работы с валютой, скоринговой системой, а также использовать другие полезные функции.

«Точка» обновила сервисы для бизнеса

Сервис безопасных сделок теперь доступен не только клиентам «Точки». Банк поможет предпринимателям, которые работают с контрагентом впервые. Компания гарантирует сохранность денег, рассказали в пресс-службе компании. Обновление поможет быстро создать платеж в бюджет благодаря опции подсказок. Также «Точка» оптимизировала такие операции, как просмотр реквизитов, платеж по реквизитам и повтор переводов с карты на карту.

Product owner основного приложения Точки Николай Новокшонов заявил, что приложение банка научилось заранее рассчитывать комиссию за платеж, показывать срок, в течение которого контрагент получит деньги.

«А ещё, в отличие от многих других банков, мы заранее подготовились к изменениям в законодательстве и доработали платеж в бюджет так, чтобы вы могли его совершать по новым правилам, которые уже в апреле станут обязательными», — добавил он.

Кроме того, банк предлагает:

  • Подсказки по взаимодействию с налоговой;
  • Улучшенную скоринговую систему: оценка потенциальных сотрудников станет более комплексной;
  • Банковскую гарантию за один день вместо трех;
  • Аналитику расходов по карте;
  • Зарплатные карты «Открытия»;
  • 10 дополнительных валют, в которых можно будет открывать счета.

«Точка продолжает помогать предпринимателям работать с иностранными контрагентами. Клиентам стал доступен простой повтор валютного платежа — достаточно выбрать из списка нужный контракт, указать сумму и счет списания денег. А открыть счет можно будет в 10 новых валютах — это позволит обменивать валюту напрямую, не теряя деньги на двойной комиссии при конвертации рублей в доллары или евро», — отметили в компании.

Фото: Indypendenz / Shutterstock

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