Составлен топ самых доброжелательных налоговых инспекций России

Журнал «Главбух» составил рейтинг самых лояльных к бизнесу налоговых инспекций. Первые места в списке занимают ИФНС № 16 и № 36 Москвы и № 1 по Кемеровской области. «Ведомости» ознакомились со списком.

Так, ИФНС № 16 по Москве, занявшая первое место в рейтинге, редко судится с компаниями. При этом за одну выездную проверку налоговики начисляют 50 млн рублей (почти вдвое больше среднего показателя по столице).

На втором месте в топе ИФНС № 36 по Москве. В числе преимуществ этой налоговой — начисление малого количества шрафов, средняя сумма на одну компанию составляет 86 рублей в год. В то же время инспекторы не разрешают должникам накапливать долги.

Замыкает тройку самых доброжелательных инспекций ИФНС № 1 по Кемеровской области. Налоговики лояльны к должникам, при этом инспекция чаще других обращается к приставам для взыскания долгов.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали работу 814 российских налоговых инспекций. Ее оценивали по 28 параметрам, в том числе сумме штрафов и начислений по итогам выездных проверок, тщательности проверки достоверности данных из ЕГРЮЛа, количеству судебных разбирательств и легкости начисления штрафов инспекцией.

Как рассказали газете в «Главбухе», главная цель рейтинга — предоставить компаниям информацию о том, чего стоит или не стоит бояться при работе со своей налоговой инспекцией.

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