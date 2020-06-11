Трафик торговых центров в Москве вырос в три раза в начале июня — исследование

ИТ-компания «Эвотор» проанализировала посещаемость торговых центров в Москве и регионах с 1 по 7 июня по сравнению с докризисной неделей с 27 января по 15 марта. Исследование показало, что посещаемость ТЦ в Москве выросла в три раза.

Трафик в столичных ТЦ после смягчения ограничений вырос до 44% от среднего докризисного уровня. Это в три раза больше, чем неделей ранее (25-31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей от докризисных показателей.

Наибольшее количество посетителей было в столичных ТЦ 6 июня, в субботу (48% посетителей от докризисного уровня). В период самоизоляции самый низкий уровень трафика наблюдался в период с 30 марта по 10 мая ― только 9% посетителей от докризисного уровня.

«Трафик в торговых центрах может временно превысить летние сезонные показатели на фоне отложенного спроса в течение ближайшего месяца, если ситуация с пандемией стабилизируется. А вот восстановления выручки, согласно прогнозам аналитиков, придется ждать до конца года или дольше, так как покупательская способность упала», — отметил директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игорь Оганесян.

В два раза выросло количество посетителей ТЦ в Уфе. Трафик 1-7 июня достиг 56% от среднего докризисного показателя. Среди лидеров по восстановлению посещаемости торговых центров также Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%).

Посещаемость торговых центров оценивалась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс «Эвотор» (более 650 тысяч устройств в России).

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