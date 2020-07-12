Составлен топ-10 технологий и трендов после самоизоляции
Проект «Билайн.Аналитика» изучил изменения в потреблении услуг связи в период самоизоляции и выделил 10 технологий и трендов, которые будут влиять на операторский бизнес, а также на жизнь любого человека.
Топ-10 технологий и трендов:
- Дистанционная идентификация
- Технологии логистики и доставки
В период самоизоляции стал заметен рост спроса на новый вид логистики — delivery as a service. Основной потребитель delivery as a service — не крупные компании, а средний и малый бизнес.
«Билайн» считает, что микрологистикой и микродоставкой займутся не только такси и логистические компании, появятся специализированные участники. Дроны и беспилотники также займут место в этой системе. Пиком развития тренда станут развитые сервисы c2c-логистики.
- Удаленная работа
- Киберзащита
- Телемедицина
Ожидается удвоенное развитие сервисов удаленных консультаций, диагностики, развитие носимых гаджетов и приложений.
- Deep cleaning
- Искусственный интеллект
- Роботизация
- Онлайн-технологии саморазвития
- 5G
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