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Составлен топ-10 технологий и трендов после самоизоляции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Проект «Билайн.Аналитика» изучил изменения в потреблении услуг связи в период самоизоляции и выделил 10 технологий и трендов, которые будут влиять на операторский бизнес, а также на жизнь любого человека.

Составлен топ-10 технологий и трендов после самоизоляции

Топ-10 технологий и трендов:

  • Дистанционная идентификация
Как говорится в исследовании, на смену уникальным кодам по SMS или пуш-уведомлениям приходит биометрия. Все, что связано с обслуживанием и подтверждением личности (шоппинг, сложные финансовые операции, подписание документов и другое) будет подтверждаться цифровыми способами без физического присутствия.
  • Технологии логистики и доставки

В период самоизоляции стал заметен рост спроса на новый вид логистики — delivery as a service. Основной потребитель delivery as a service — не крупные компании, а средний и малый бизнес.

«Билайн» считает, что микрологистикой и микродоставкой займутся не только такси и логистические компании, появятся специализированные участники. Дроны и беспилотники также займут место в этой системе. Пиком развития тренда станут развитые сервисы c2c-логистики.

  • Удаленная работа
  • Киберзащита
  • Телемедицина

Ожидается удвоенное развитие сервисов удаленных консультаций, диагностики, развитие носимых гаджетов и приложений.

  • Deep cleaning
Повышенный спрос на дезинфекцию со стороны посетителей аэропортов, отелей, ресторанов, кинотеатров и музеев повлияет на технологии мониторинга чистоты, развитие новых видов умных девайсов для уборки.
  • Искусственный интеллект
  • Роботизация
Коронавирус ускорил тренд на автоматизацию. RPA (Robotic Process Automation, роботизация бизнес-процессов) даст возможность во много раз ускорить рутинные операции и на заводах, и в менеджменте.
  • Онлайн-технологии саморазвития
  • 5G
Фото: Unsplash

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