Сооснователь Uber Трэвис Каланик продал более 90% своей доли

Сооснователь и бывший гендиректор сервиса Uber Technologies Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, это свыше 90% его доли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что если предприниматель продолжит распродажу бумаг такими темпами, то в ближайшие дни полностью выйдет из капитала компании.

Каланик начал продавать акции Uber в начале ноября, когда было снято шестимесячное ограничение на продажу бумаг ранними инвесторами и сотрудниками компании после IPO. С этого времени он продавал акции ежедневно вплоть до 18 декабря.

По данным источников WSJ, у Каланика давно накапливалось недовольство нынешним руководством компании, а также действиями акционеров, вынудивших его уйти с поста гендиректора в 2017 году.

Каланик ушел с поста гендиректора Uber в 2017 году под давлением со стороны акционеров после серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре. Тогда же происходило судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей-беспилотников.

Сооснователь Uber развивает стартап CloudKitchens, который строит кухни и сдает их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. По данным источников WSJ, в начале 2019 года компания привлекла $400 млн финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.