Стартовала регистрация на онлайн-конференцию по экономике в условиях неопределенности

25 октября Школа новой экономики MACS проведет онлайн-конференцию Un(lockdown) economy day, посвященную развитию бизнеса и планированию карьеры в изменчивых экономических условиях. Участие бесплатное и доступно после регистрации.

По словам организаторов, мероприятие будет полезно предпринимателям, топ-менеджерам компаний и другим специалистам, которым интересна тема бизнеса и карьеры.

Участников ждут дискуссии, воркшопы и общение с экспертами в нетворкинг-комнатах. Конференция будет разделена на четыре тематических трека:

предпринимательство; трансформация; управление человеческим капиталом; маркетинг и коммуникации.



Среди тем выступлений и дискуссий:

лидеры в новой экономике;

гибкие операционные процессы;

рост прибыли;

управление трансформацией бизнеса;

HR-менеджмент в новых условиях;

коммуникационные стратегии и так далее.

В качестве спикеров выступят представители школы MACS, предприниматели и руководители бизнеса:

Эдуард Жучков, директор по инновациям компании IDS Borjomi Russia

Юрий Филатов, предприниматель, консультант по стратегическим изменениям, CСO Universal University, директор школы MACS;

Мария Заикина, директор по коммуникациям и связям с индустрией компании OZON;

Ираклий Маргания, коммерческий директор Makelove Agency;

Ирина Сергеева, CMO в Sber School of Design, ведущий ментор в Google for Startups и другие.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock