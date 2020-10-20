Стартовала регистрация на онлайн-конференцию по экономике в условиях неопределенности
25 октября Школа новой экономики MACS проведет онлайн-конференцию Un(lockdown) economy day, посвященную развитию бизнеса и планированию карьеры в изменчивых экономических условиях. Участие бесплатное и доступно после регистрации.
По словам организаторов, мероприятие будет полезно предпринимателям, топ-менеджерам компаний и другим специалистам, которым интересна тема бизнеса и карьеры.
Участников ждут дискуссии, воркшопы и общение с экспертами в нетворкинг-комнатах. Конференция будет разделена на четыре тематических трека:
- предпринимательство;
- трансформация;
- управление человеческим капиталом;
- маркетинг и коммуникации.
Среди тем выступлений и дискуссий:
- лидеры в новой экономике;
- гибкие операционные процессы;
- рост прибыли;
- управление трансформацией бизнеса;
- HR-менеджмент в новых условиях;
- коммуникационные стратегии и так далее.
В качестве спикеров выступят представители школы MACS, предприниматели и руководители бизнеса:
- Эдуард Жучков, директор по инновациям компании IDS Borjomi Russia
- Юрий Филатов, предприниматель, консультант по стратегическим изменениям, CСO Universal University, директор школы MACS;
- Мария Заикина, директор по коммуникациям и связям с индустрией компании OZON;
- Ираклий Маргания, коммерческий директор Makelove Agency;
- Ирина Сергеева, CMO в Sber School of Design, ведущий ментор в Google for Startups и другие.
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock
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