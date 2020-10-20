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Стартовала регистрация на онлайн-конференцию по экономике в условиях неопределенности

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25 октября Школа новой экономики MACS проведет онлайн-конференцию Un(lockdown) economy day, посвященную развитию бизнеса и планированию карьеры в изменчивых экономических условиях. Участие бесплатное и доступно после регистрации.

Стартовала регистрация на онлайн-конференцию по экономике в условиях неопределенности

По словам организаторов, мероприятие будет полезно предпринимателям, топ-менеджерам компаний и другим специалистам, которым интересна тема бизнеса и карьеры.

Участников ждут дискуссии, воркшопы и общение с экспертами в нетворкинг-комнатах. Конференция будет разделена на четыре тематических трека:

  1. предпринимательство;
  2. трансформация;
  3. управление человеческим капиталом;
  4. маркетинг и коммуникации.


Среди тем выступлений и дискуссий:

  • лидеры в новой экономике;
  • гибкие операционные процессы;
  • рост прибыли;
  • управление трансформацией бизнеса;
  • HR-менеджмент в новых условиях;
  • коммуникационные стратегии и так далее.

В качестве спикеров выступят представители школы MACS, предприниматели и руководители бизнеса:

  • Эдуард Жучков, директор по инновациям компании IDS Borjomi Russia
  • Юрий Филатов, предприниматель, консультант по стратегическим изменениям, CСO Universal University, директор школы MACS;
  • Мария Заикина, директор по коммуникациям и связям с индустрией компании OZON;
  • Ираклий Маргания, коммерческий директор Makelove Agency;
  • Ирина Сергеева, CMO в Sber School of Design, ведущий ментор в Google for Startups и другие.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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