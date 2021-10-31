В сеть утекли данные сотен клиентов ювелирного дома Graff: мировых лидеров и знаменитостей

Хакеры опубликовали десятки тысяч документов ювелирного дома Graff Diamonds. Документы относятся к нескольким сотням клиентов компании, среди которых бывший американский президент, арабские шейхи, голливудские звезды, спортсмены и другие политики и знаменитости.
Всего хакеры опубликовали около 69 тыс. документов, так или иначе связанных с 600 клиентами Graff, сообщает Daily Mail.
Среди этих клиентов важные политики: бывший президент США миллиардер Дональд Трамп, правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, бывший замглавы правительства Казахстана Ерболат Досаев и другие.
Личные данные всемирно известных актеров и спортсменов тоже попали под удар. Утечка коснулась, например, актеров Сэмюэля Л. Джексона, Тома Хэнкса, Алека Болдуина, футболистов Дэвида Бэкхема и Фрэнка Лэмпарда и многих других.
По данным Daily Mail, за атакой на Graff стоит группа хакеров Conti, участники которой, предположительно, базируются в России.
Члены Conti похитили списки клиентов, их счета, квитанции, сторно и другие подобные документы, которые в том числе могут рассказать об украшениях, купленных тайно, например, в качестве взятки или в подарок любовницам.
Хакеры предупредили, что опубликовали лишь малую часть украденных документов, примерно 1%, но в руках у них данные 11 тыс. состоятельных клиентов Graff.
По мнению экспертов, Conti потребуют у жертв утечки выкуп с предложением не публиковать полученную информацию.
В Graff Diamonds подтвердили утечку данных. Эксперты отметили, что взлом, скорее всего, произошел после фишинговой атаки (как защищаться от таких атак, мы рассказывали ранее).
«С сожалением вынуждены сообщить, что мы наряду с другими компаниями недавно стали целью хитрой – но не полномасштабной – кибератаки, спланированной профессиональными и опытными преступниками», – заявили представители ювелирного дома.
Они также объявили, что сотрудничают с властями и регуляторами Великобритании, в том числе со специализирующимися на киберпреступлениях органами.
Команда хакеров Conti, по данным Федерального бюро расследований США (ФБР), совершила 400 киберпреступлений по всему миру, но 290 из них произошли в США.
Graff Diamonds была основана в 1960 году в Лондоне британским ювелиром Лоренсом Граффом. Компания изначально специализировалась на бриллиантах, и сейчас является одной из крупнейших в мире в своей отрасли, в 2019 году ее выручка с 50 магазинов составила $615 млн.
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Фото: Sandor Szmutko/Shutterstock
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