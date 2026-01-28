В ChatGPT появился Prism — ИИ для написания научных работ

OpenAI запустила Prism — бесплатное облачное рабочее пространство для написания научных материалов в режиме совместной работы. Сервис встроен в ChatGPT и ориентирован на исследователей. Функция Prism уже доступна пользователям с личным аккаунтом ChatGPT, сообщила OpenAI на собственном сайте.

Prism не заменит учёных, но упростит и ускорит их работу

Prism уже работает через веб-приложение. В ближайшее время сервис также станет доступен организациям, использующим тарифы ChatGPT Business, Enterprise и Education.

Prism интегрирован с моделью GPT‑5.2, создание сервиса — это попытка объединить написание текста, редактирование, работу с формулами и совместную деятельность в одном пространстве, отмечает OpenAI. В компании считают, что ИИ должен быть встроен в сам процесс, а не существовать как внешний инструмент.

В компании подчёркивают, что Prism не предназначен для самостоятельного проведения исследований. Его задача — ускорить и упростить работу учёных, ключевая роль в исследовательском процессе по-прежнему остаётся за человеком.

Исследователи могут работать в режиме реального времени с коллегами

С помощью Prism пользователи могут обсуждать идеи и гипотезы с GPT-5.2 в контексте конкретного научного проекта. Платформа позволяет редактировать статьи с учётом всей структуры документа, включая формулы и ссылки. Также доступен поиск релевантных научных работ и их интеграция в текущий текст.

Кроме того, Prism умеет преобразовывать уравнения и схемы в LaTeX*Специальный инструмент для написания научных текстов. Он помогает оформлять формулы, графики и таблицы, работать с формулами и автоматически вносить изменения прямо в документ. Пользователи могут в реальном времени сотрудничать с коллегами, студентами и научными руководителями. Правки и комментарии отображаются сразу для всех участников.

В Prism исследователи со всего мира могут работать вместе

Prism поддерживает неограниченное число соавторов, а вся работа ведётся в облаке, что упрощает взаимодействие между участниками из разных организаций и стран. По словам OpenAI, это помогает избежать дублирования правок и путаницы между версиями текста.

Компания подчёркивает, что научные исследования по своей природе коллективны и растянуты во времени. Prism создавался с учётом этой особенности и ориентирован на долгосрочную совместную работу. В OpenAI считают, что Prism позволит исследователям сосредоточиться на содержании, а не на организационных моментах.