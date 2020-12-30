В России возьмут под контроль денежные операции: как будет действовать финансовая разведка

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами, рассказал агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

В России с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширят список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Об этом сообщил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, передает «Прайм».

Отмечается, что в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей. В перечень попали и ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными средствами, которые превышают сумму в 600 тысяч рублей.

Поправки будут касаться и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Банки, лизинговые компании, нотариусы, риелторы, отделения почты будут обязаны передавать сведения об операциях, которые превышают лимиты, указанные в поправках.

Автоматической проверки по каждому такому случаю не ожидается, но она не исключена. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил Дорофеев.