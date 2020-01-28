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Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий января
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Анастасия Марьина
Портал по поиску работу Superjob составил список самых «дорогих» вакансий января для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий январяАнастасия Марьина
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для Москвы
- Исполнительный директор — от 350 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее образование (экономика, финансы, менеджмент, маркетинг или бизнес); опыт работы от 7 лет на аналогичной должности «в компаниях численностью от 1500 человек, с оборотом не менее 5 млрд рублей в год с развитой филиальной сетью».
- Финансовый директор — от 300 тысяч рублей. Для этой должности требуется высшее образование в области экономики или финансового менеджмента; навыки стратегического управления; опыт работы на аналогичной должности от 6-ти лет.
- Руководитель отдела продаж в логистическую компанию — до 300 тысяч рублей.
- Фармаколог — 200-220 тысяч рублей. Требования: «хорошее владение компьютером», наличие действующего сертификата по специальности «Клиническая фармакология».
- Full-Stack developer — до 190 тысяч рублей. Требования: аналогичный опыт работы от 2-х лет; опыт разработки высоконагруженных информационных систем, веб-приложений.
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для Санкт-Петербурга
- Программист MSSQL/разработчик ERP — от 150 тысяч рублей.
- Врач-оториноларинголог — от 150 тысяч рублей.
- Директор по маркетингу — 150 тысяч рублей.
- Ведущий программист «1С» — 140–157 тысяч рублей.
- Программист C++ — 125–150 тысяч рублей.
Топ-вакансий для Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Хабаровска и Челябинска доступен по ссылке.
Фото: Unsplash
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