Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий января

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Портал по поиску работу Superjob составил список самых «дорогих» вакансий января для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий января

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для Москвы

  • Исполнительный директор — от 350 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее образование (экономика, финансы, менеджмент, маркетинг или бизнес); опыт работы от 7 лет на аналогичной должности «в компаниях численностью от 1500 человек, с оборотом не менее 5 млрд рублей в год с развитой филиальной сетью».
  • Финансовый директор — от 300 тысяч рублей. Для этой должности требуется высшее образование в области экономики или финансового менеджмента; навыки стратегического управления; опыт работы на аналогичной должности от 6-ти лет.
  • Руководитель отдела продаж в логистическую компанию — до 300 тысяч рублей. 
  • Фармаколог — 200-220 тысяч рублей. Требования: «хорошее владение компьютером», наличие действующего сертификата по специальности «Клиническая фармакология».
  • Full-Stack developer — до 190 тысяч рублей. Требования: аналогичный опыт работы от 2-х лет; опыт разработки высоконагруженных информационных систем, веб-приложений.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для Санкт-Петербурга

  • Программист MSSQL/разработчик ERP — от 150 тысяч рублей.
  • Врач-оториноларинголог — от 150 тысяч рублей.
  • Директор по маркетингу — 150 тысяч рублей.
  • Ведущий программист «1С» — 140–157 тысяч рублей.
  • Программист C++ — 125–150 тысяч рублей.

Топ-вакансий для Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Хабаровска и Челябинска доступен по ссылке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ