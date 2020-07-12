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Вакансии Worki будут доступны на «Юле»

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Помимо «Вконтакте» и Почты Mail.ru, вакансии Worki появятся и на «Юле». Как сообщили в пресс-службе Worki, вакансии с полным описанием и телефоном работодателя будут автоматически появляться на сервисе объявлений.

Вакансии Worki будут доступны на «Юле»

Размещение вакансий на Worki и на «Юле» доступно в новых тарифах «Премиум» и «Продвинутая вакансия». Представители Worki обещают увеличение количества просмотров в 14 раз. Также работодатели смогут получить больший охват вакансий за счет новой аудитории и быстрый отклик соискателей.

Вся нужная статистика по просмотрам и откликам по всем площадкам будет отображаться в обычном интерфейсе личного кабинета в Worki.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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