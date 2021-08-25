«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек без лимита по времени

«ВКонтакте» представила приложение видеосвязи для ПК «Звонки ВКонтакте». С помощью нового приложения в одном звонке без лимита по времени могут участвовать до 2048 человек. При этом присоединиться к звонку смогут и те пользователи, которые использует веб-версию и мобильное приложение «ВКонтакте», сообщила пресс-служба социальной сети.

Специалисты «ВКонтакте» достигли более высокого качества аудио и видео, а также стабильности связи за счет оптимизации нагрузки и использования нативных возможностей операционных систем. Это стало возможным также благодаря отсутствию ряда технических ограничений, которые есть в браузерах.

В приложении доступна демонстрация экрана в разрешении 4К. По данным компании, это самое высокое качество изображения среди сервисов видеосвязи. Также все участники звонка, которые подключились из нового приложения для десктопов, могут устанавливать AR-фоны. Кроме того, во время звонка через приложение с компьютера можно нейтрализовать все посторонние шумы на фоне, благодаря технологии интеллектуального шумоподавления.

С помощью технологий машинного обучения удалось снизить нагрузку на пользовательские устройства и потребление ими трафика во время звонка. По сети передается только человеческая речь без посторонних шумов, что актуально во время звонков в нестабильной или слабой интернет-сети.

Предполагается, что новое приложение поможет проводить массовые мероприятия: форумы, встречи с фанатами, рабочие собрания. Для этого были созданы необходимые инструменты. Например, к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись, а также широкие возможности администрирования звонка.

Для обеспечения приватности звонка появилась функция «Зал ожидания». Для тишины во время конференции администраторы могут выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или «поднять руку». Также в приложении доступна опция «Улучшение черт лица», которая выравнивает тон кожи.

«ВКонтакте» обещает, что в течение месяца общаться одновременно в каждом звонке сможет неограниченное число участников. В компании подчеркнули, что данный сервис является бесплатным.

«Совсем скоро мы представим новые способы социальной коммуникации — доступ к контенту и совместное потребление во время онлайн-звонка», — сообщил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

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