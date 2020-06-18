«ВКонтакте» и Mail.ru Group введут единую учетную запись для пользователей

Ключевыми сервисами Mail.ru Group вскоре можно будет пользоваться через учетную запись «ВКонтакте». Все настройки учётной записи будут объединены в едином личном кабинете. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе социальной сети.

По заявлению представителей «ВКонтакте», авторизоваться через аккаунт соцсети можно будет в основных сервисах Mail.ru Group: почте Mail.ru, «Ситимобиле», «Юле» и других. Для этого нужно будет выбрать вход через VK Connect.

При этом происходит объединение экосистем компаний, и всю необходимую информацию можно будет настроить в едином личном кабинете. Также ее можно указать в одном из приложений, и данные станут доступны во всех сервисах. Например, это ФИО, адрес, данные банковской карты и прочее.

Пользователь сможет видеть и изменять список всех проектов, где авторизован с помощью единой учётной записи. Там же будет предложена платная подписка Combo, которая объединит все необходимые пользователю приложения.

По данным разработчиков, уровень защиты учетной записи будет повышен благодаря общей истории сеансов, двухфакторной аутентификации, системе восстановления доступа.

Единая учетная запись уже доступна в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника «Маруся».

VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit. Это набор средств разработки, который объединяет сервисы «ВКонтакте» и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии «Маруси», платёжная система VK Pay.

Mail.ru Group — один из крупнейших холдингов в России. Компании принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта и портал Mail.ru, игровой бренд My.Games, сервис объявлений «Юла» и сервис по поиску работы Worki. Среди разработок компании — голосовой ассистент «Маруся» и умная колонка «Капсула». Кроме того, Mail.ru Group является одним из акционеров СП AliExpress Россия. Вместе со Сбербанком компания развивает совместное предприятие в сфере еды и транспорта, в состав которого входят «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат» и другие сервисы.

Фото: Daniel Krason / Shutterstock