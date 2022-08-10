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Гендиректор IT-«дочки» «Ростелекома» стал куратором мессенджера VK

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральный директор IT-«дочки» «Ростелекома» «РТ лабс» Фарит Хуснояров в апреле перешел в VK, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В компании он возглавил подразделение по развитию «VK мессенджера».

Гендиректор IT-«дочки» «Ростелекома» стал куратором мессенджера VK

В VK изданию подтвердили информацию о назначении Хусноярова вице-президентом компании.

Хуснояров возглавлял «РТ лабс» с 2021 года, а ранее работал там же первым заместителем гендиректора. С февраля 2019 года по январь 2020 года гендиректором «РТ лабс» был нынешний министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Хуснояров является одним из авторов проекта «Активный гражданин». В 2015 году он получил Премию рунета за проект «Добродел».

Фарит Хуснояров

Какие проекты ведет в VK Хуснояров, собеседники «Ведомостей» не уточнили. Один из источников считает, что топ-менеджер будет курировать и перезапуск мессенджера ICQ, но другие собеседники это не подтверждают.

В VK Хуснояров подчиняется напрямую гендиректору Владимиру Кириенко, который до назначения на свой пост в VK был первым вице-президентом «Ростелекома».

О планах VK реанимировать ICQ и перезапустить корпоративный мессенджер VK Teams стало известно в середине марта. Мессенджер ICQ был популярен в конце 1990-х и начале «нулевых». При этом представитель VK заявил, что перезапускать его на базе «VK мессенджера» компания не собирается.

Фото: Тимур Асланов

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