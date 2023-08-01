Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK Play перезапустит крупнейшую киберспортивную арену в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Дочернее игровое подразделение VK — компания VK Play — займется развитием и проведет ребрендинг Yota Arena, крупнейшей киберспортивной арены в России. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.

VK Play перезапустит крупнейшую киберспортивную арену в России

Ранее партнером проекта выступал телеком-оператор Yota, который принадлежит «Мегафону», однако, по данным РБК, компания не стала продлевать контракт на брендинг и партнерство с киберспортивным холдингом ESforce (владеет ареной).

Теперь Yota Arena будет называться «VK Play Арена», в обновленном здании проведут редизайн фасада и внутреннего пространства в стиле VK Play. На территории площадью в 5 тыс. кв. метров появятся брендированные зоны игровой платформы.

 VK Play Арена

На инвестиции VK также будут обновлены компьютерный клуб и ивент-площадка вместимостью более 1 тыс. человек с VIP-помещениями (там будут проходить киберспортивные турниры и отраслевые конференции).

По данным источников РБК, инвестиции в обновление пространства на первом этапе составят 90 млн рублей, сама VK их сумму не разглашает.

Yota Arena открылась в 2017 году, это крупнейшая киберспортивная площадка в России и одна из самых больших в мире. Игровая зона вмещает 90 мест, общая вместимость превышает 1 тыс. посетителей, а площадь территории — 5 тыс. кв. м.

Фото на обложке: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Киберспортивная Team Spirit с российскими участниками выиграла турнир по Dota 2 и получила $5 млн
  2. 2 Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта
  3. 3 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
  4. 4 «Видеоигры — в нашей ДНК»
  5. 5 КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2023

Акселератор для разработчиков генеративного ИИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

Все ВОЗМОЖНОСТИ