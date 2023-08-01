VK Play перезапустит крупнейшую киберспортивную арену в России

Дочернее игровое подразделение VK — компания VK Play — займется развитием и проведет ребрендинг Yota Arena, крупнейшей киберспортивной арены в России. Об этом RB.RU сообщил представитель VK.

Ранее партнером проекта выступал телеком-оператор Yota, который принадлежит «Мегафону», однако, по данным РБК, компания не стала продлевать контракт на брендинг и партнерство с киберспортивным холдингом ESforce (владеет ареной).

Теперь Yota Arena будет называться «VK Play Арена», в обновленном здании проведут редизайн фасада и внутреннего пространства в стиле VK Play. На территории площадью в 5 тыс. кв. метров появятся брендированные зоны игровой платформы.

На инвестиции VK также будут обновлены компьютерный клуб и ивент-площадка вместимостью более 1 тыс. человек с VIP-помещениями (там будут проходить киберспортивные турниры и отраслевые конференции).

По данным источников РБК, инвестиции в обновление пространства на первом этапе составят 90 млн рублей, сама VK их сумму не разглашает.

Yota Arena открылась в 2017 году, это крупнейшая киберспортивная площадка в России и одна из самых больших в мире. Игровая зона вмещает 90 мест, общая вместимость превышает 1 тыс. посетителей, а площадь территории — 5 тыс. кв. м.

Фото на обложке: VK