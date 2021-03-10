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На «VK Работа» открывается база резюме для малого и среднего бизнеса

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«VK Работа» открывает доступ к базе активных резюме для поиска сотрудников для малого и среднего бизнеса, сообщили RB.ru представители сервиса.

На «VK Работа» открывается база резюме для малого и среднего бизнеса

Открытая база данных соискателей по всем регионам России находится на главной странице «VK Работа», она насчитывает около 7 млн резюме. Доступ к ней доступен без регистрации или авторизации. Профили разбиты на группы по профессии, географии, опыту работы и так далее. 

Для оперативного поиска сотрудников работодатель может выбрать категорию «Последняя активность», тогда в базу активных резюме попадут около 1,8 млн резюме тех, кто регулярно обновляет свой профиль и откликается на вакансии.

«Малый и средний бизнес медленно восстанавливается после кризиса прошлого года. Чтобы помочь предпринимателям активнее развиваться и не терять время на поиск новых сотрудников, мы открыли базу активных резюме. Работодатели могут общаться только с теми соискателями, кто заинтересован в работе и точечно нанимать людей, готовых выходить на новое место в ближайшее время», — пояснила управляющий директор «VK Работа» Алла Аршевская.

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Фото: «VK Работа»

Для безопасности пользователей сервиса при предварительном просмотре некоторые сведения соискателя скрыты. Просмотр контактных данных открывается только после авторизации или регистрации в сервисе и оплаты понравившегося резюме (45 рублей за одно объявление). Доступна покупка своеобразного абонемента на доступ к базе на 1, 7 или 30 дней. При самом длительном варианте одно резюме обойдется в 5 рублей.

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