«Вкусвилл» нарастил долю онлайн-продаж до 54% в 2023 году

«Вкусвилл» в 2023 году нарастил оборот до 297,5 млрд рублей с НДС, таким образом, рост составил 27%, говорится в отчете ритейлера. Доля онлайн-продаж на конец прошлого года превысила 50%. Так, темпы развития компании увеличились в пять раз по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году сеть запустила 531 новый магазин и 28 дарксторов, их число достигло 147 точек по стране. Оборот сервиса доставки увеличился на 54% и составил более 139,4 млрд рублей с НДС. В 2022 году доля покупок в онлайне составляла 39%.

Кроме того, компания сообщила о росте оборота «Вкусвилла» для бизнеса на 50%, чистая прибыль этого направления также растет.

Также «Вкусвилл» начал тестировать новые форматы. В 2023 году у сети появились мини-магазины. Ритейлер запустил и грейсторы (точки с отдельной зоной для сборки заказов).

«В 2024 году мы нацелены развивать инфраструктуру сервиса, открывать больше дарксторов, мини-дарксторов и грейсторов для ускорения бесплатной доставки, а также предлагать дополнительный ассортимент за счет масштабирования проектов», — отметил управляющий доставкой Максим Сухиненко.

Ранее в январе «Вкусвилл» впервые вышел в офлайн в ОАЭ. Продукты российской сети появились на полках местного супермаркета Grandiose.

Также компания заключила сделку с PNK group на строительство складского комплекса на 118 тыс. кв. м, который ритейлер будет арендовать.

Фото на обложке: «Вкусвилл»