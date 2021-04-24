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Китайские власти и СМИ раскритиковали Tesla после жалобы клиентки

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Компания Tesla столкнулась с негативной реакцией на китайском рынке в связи с протестом клиентки, связанным с предполагаемой неисправностью тормозов электрокара.

Китайские власти и СМИ раскритиковали Tesla после жалобы клиентки

Клиентка Tesla приехала на выставку Tesla Model 3 в Шанхае, чтобы выразить протест против предполагаемых проблем компании с контролем качества. Как сообщает The Wall Street Journal, на женщине была надета рубашка с фразами «Невидимый убийца» и «Тормоза не работают». Tesla узнали клиентку, которая пожаловалась на отказ тормозов у ее электрокара. Женщина утверждает, что эта ситуация привела к аварии ее отца.

Tesla опубликовала в соцсетях заявление, в котором связала инцидент с превышением скорости, а не неисправностью тормозов. Представитель Tesla сообщил, что компания пыталась исправить ситуацию и что не пойдет на уступки «необоснованным требованиям».

В ответ на заявление компания столкнулась со шквалом критики. В частности, с критикой в отношении Tesla выступили представители власти Китая и официальные государственные СМИ.

Так, государственное информационное агентство Xinhua написало, что Tesla должна соответствовать определенным стандартам качества, если хочет удовлетворить потребности клиентов. В тот же день Центральная политическая и правовая комиссия Китая заявила, что Tesla должна перестать «притворяться, будто не обращает внимания на скрытые опасности, о которых хорошо осведомлена». Компании необходимо «противостоять мучениям своих китайских клиентов», говорится в заявлении.

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«Высокомерная и господствующая позиция, которую компания продемонстрировала перед публикой, отвратительна и неприемлема, что может нанести серьезный ущерб ее репутации и клиентской базе на китайском рынке», — говорится в материале государственного издания Global Times.

На фоне критических реакций Tesla извинилась за формат ответа на жалобу клиентки. Компания пообещала создать подразделение, которое будет заниматься удовлетворением запросов клиентов.

Кризис может помешать росту Tesla в Китае — на крупнейшем рынке электромобилей в мире и все более важному для компании, отмечает Business Insider.

Отношения Tesla с Пекином становятся все более напряженными. В феврале китайские регуляторы пригласили Tesla на встречу в связи с жалобами клиентов — например, на непреднамеренное ускорение и возгорание аккумуляторов. В марте несколько СМИ сообщили о том, что китайским чиновникам ограничили использование Tesla из соображений безопасности.

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Фото: B.Zhou / Shutterstock

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