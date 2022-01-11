В Волгограде в ТРЦ «Акварель» откроется второй в России центр заказов IKEA

Второй в России центр заказов IKEA откроется весной 2022 года в волгоградском ТРЦ «Акварель» на проспекте Университетский, 107. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая точка продаж эспериментального формата, где посетители смогут изучить ассортимент и получить консультацию перед оформлением товара на сайте ikea.ru, разместится на первом этаже торгового центра на площадке в 130 кв. м. Рядом будут работать пункты выдачи товаров.

Первый центр заказов IKEA открылся в Саратове в декабре.

Как сообщал директор по устойчивому развитию розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, многие покупатели уже переключились на онлайн-шопинг, но возможность «увидеть» товар до сих пор очень важна для россиян.

Бренд анонсировал открытие новых центров заказов в июле 2021 года, в течение нескольких месяцев 2022 года запустит еще около 10 точек. Выбор локации будет зависеть от потенциала онлайн-продаж в регионе, развития торговой инфраструктуры, а также интересов жителей.

Управляющая компания ТРЦ «Акварель» в Волгограде — NHOOD Russia. Площадь торгового центра — 100 тысяч кв. м.

В России традиционные магазины IKEA открываются только в семейных торговых центрах «Мега», таких комплексов в стране уже 14. Шведская компания начала развивать в стране сеть магазинов нового формата «ИКЕА Сити». Первые три магазина уже открыты в Москве, в 2023 году еще одна точка заработает в Санкт-Петербурге. Также в России начали работу восемь дизайн-студий IKEA.

В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) ИКЕА увеличила продажи в России на треть, доля онлайн-продаж повысилась с 11-12% до примерно 20%.

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Фото на обложке: pexels.com