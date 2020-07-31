«Вымпелком» инвестирует в развитие мобильной сети в метро Москвы

Сотовый оператор «Вымпелком» потратит 3 млрд рублей на строительство мобильной сети в московском метро. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Как пишет издание, «Вымпелком» начал строительство сети 5G-ready на всех станциях, переходах и тоннелях московского метро. 5G-ready поддерживает действующий стандарт LTE и сможет поддерживать 5G после его запуска.

По словам источника газеты, проект планируется завершить в ноябре 2020 года. В первую очередь сеть будет запущена на пяти самых загруженных линиях, затем на остальных.

Размер инвестиций официально не раскрывается. Как рассказал источник издания, их сумма превысит 3 млрд рублей в течение трех лет. Сейчас сеть 5G-ready «Вымпелкома» доступна на 61 из 218 подземных станций метро, говорят в компании.

Партнером проекта стала китайская компания Huawei, на оборудовании которой «Вымпелком» ранее начал обновлять сеть до 5G-ready в Москве. Инвестиции в этот проект составили 5 млрд рублей.